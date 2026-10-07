11 yaşındaki Alper Yusuf’un ölümünde ilk duruşma görüldü: İşte duruşmanın detayları…

Kahramankazan İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat, 22 Haziran tarihinde evlerinin yakınında bulunan Kanal Caddesi'nde scooterıyla karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada Fatih Oral idaresindeki 06 HCS 34 plakalı minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen Alper Yusuf Polat, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü Fatih Oral tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Kazaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Kahramankazan Adliyesi'nde gerçekleştirildi. Tutuklu sanık Fatih Oral, duruşmaya Sincan Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmayı Alper Yusuf Polat'ın annesi Zehra Alkan, babası Abdulkadir Polat ile çok sayıda akrabası ve yakını takip etti. Duruşmada, kazayı gördüğü değerlendirilen yeni güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu da gündeme geldi. Söz konusu görüntülerin kaza sonrasında silindiğine ilişkin iddialar da duruşmada ele alındı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM

Mahkeme, kamera kayıtları ile olay sonrasında yapılan görüşmelere ilişkin HTS kayıtlarının incelenmesine, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verdi. Dava kapsamında Alper Yusuf Polat'ın kazadan önceki ve olayla ilgili yeni görüntülerinin de ortaya çıktığı belirtildi. Kazayı gördüğü değerlendirilen yeni güvenlik kamerası kayıtlarıyla ilgili inceleme yapılması kararlaştırıldı. Duruşma 11 Kasım tarihine ertelenirken, mahkeme tutuklu sanık Fatih Oral'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.