ACILI AİLE EN ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİ

Alper Yusuf Polat'ın annesi Zehra Alkan ise oğlunun kaybından sonra ailece büyük acı yaşadıklarını belirterek sanığın tutukluluk halinin devamı ile en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Baba Abdulkadir Polat da sanığın olay yerindeki hızının yüksek olduğunu savunarak, olası kast hükümlerinin uygulanmasını ve davanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

'KÖR NOKTAMDA KALIYORDU'

Sanık Fatih Oral ise son savunmasında, "Kazanın gerçekleşmesinden dolayı ben de çok üzgünüm. Aileye baş sağlığı diliyorum. Müteveffa yola soldan katıldığı noktada kendisi benim kör noktamda kalıyordu. Ben kendisini çarpışma anında fark edebildim ve o esnada da frene bastım. Ancak bu sonucun gerçekleşmesinde müteveffanın da yaklaşık 40-50 ile soldan yola katılması sebep olmuştur. Ben beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

O SÜRÜCÜDEN PİŞKİN İSTEK

Mahkeme heyeti, sanık Fatih Oral'a, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 4 yıl hapis cezası verdi. Bu ceza, sanığın geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak 3 yıl 4 aya indirildi. Tutuklulukta geçirdiği süre ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin yeterli olacağı değerlendirilerek tahliyesine karar verilen sanığın ehliyetinin de 1 yıl süreyle geri alınmasına hükmedildi.