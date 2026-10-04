11 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı! Sürücünün serbest bırakılması aileyi isyan ettirdi

'ÇOCUĞU ÖLÜME TERK ETTİ'

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Ayhan Özbeyazıtoğlu, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi. Ailenin şikayeti üzerine hafif ticari aracın sürücüsü E.A. jandarmada ifade verdi. Kazada Ayhan Özbeyazsıtoğlu'nun kendisine çarptığını iddia eden E.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ayhan'ın amcası Ferhat Özbeyazıtoğlu, kaza sonrası sürücünün olay yerinden ayrıldığını belirterek, "Hastaneye gittiğimizde durumu ciddiydi. Beyin kanaması geçiriyordu. Yoğun bakıma aldılar, entübe edeceklerdi. Rabb'im çok şükür bize bağışladı. Şikayetçi olduk ama hiçbir sonuç alamadık. Jandarmaya ifademizi verdik. Sürücüyle ilgili herhangi bir tutuklama tedbiri uygulanmadı. Sürücü suçlu çıktı. Sürücü ifadesinde, 'Çocuk bana çarptı' diyor ama görüntülerde sürücünün çarptığı görülüyor. Biz adalet istiyoruz. Sürücünün cezalandırılmasını istiyoruz. Çocuğu ölüme terk etti. Çocukla hiç ilgilenmedi, hiç arayıp sormadı. Neye dayanarak serbest bırakıldıklarına dair herhangi bir bilgimiz yok" dedi.