Haberler Yaşam Haberleri 11 yaşındaki çocuğun Suriyeli tarafından bıçaklandığı iddiasına yalanlama
Giriş Tarihi: 9.9.2023 23:09 Son Güncelleme: 9.9.2023 23:16

11 yaşındaki çocuğun Suriyeli tarafından bıçaklandığı iddiasına yalanlama

İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler, Büyükçekmece’de 3 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen 2 çocuk arasında yaşanan bıçaklama olayının, sosyal medya mecralarında “11 yaşındaki çocuk, Suriyeli tarafından defalarca bıçaklandı” şeklinde paylaşılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Hande ERDEM
11 yaşındaki çocuğun Suriyeli tarafından bıçaklandığı iddiasına yalanlama

İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Büyükçekmece İlçesi Ulus Mahallesi'nde 03.09.2023 tarihinde yaşanan ve iki çocuk arasında yaşanan bıçaklama olayı sosyal medya mecralarında "11 yaşındaki çocuk, Suriyeli tarafından defalarca bıçaklandı" şeklinde paylaşılmıştır. Çarpıtılarak paylaşımı yapılan olayla ilgili yapılan çalışma sonucunda; Olayda 2011 yılı doğumlu yabancı uyruklu M. K. isimli çocuğun, yine aynı mahallede yaşayan 2010 yılı doğumlu E.C.Y. isimli çocuk tarafından bıçaklandığı anlaşılmıştır. Tartışmanın taş atma meselesinden yaşandığı ve E.C.Y.'nin tartışma sonrasında yabancı uyruklu M.K.'yı yanında taşıdığı bıçakla yaraladığı tespit edilmiştir.

Olayın ardından E.C.Y. kullanmış olduğu suç aleti bıçakla beraber yakalanarak gözaltına alınmış olup olayla ilgili adli süreç devam etmektedir. Kamuoyunun, özellikle sosyal medya mecralarında yayınlanan ve manipüle edilerek yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olması gerekmektedir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Kahramanmaraş'ta kamyon faciası! Cenaze namazı kılanların arasına daldı: 5 ölü 24 yaralı!
Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem! Ülkede son yüzyılın en büyük depremi: Yüzlerce kişi öldü
Öz annesi savcılığa şikâyet etti: Sigorta uzmanı kızım SGK'yı dolandırdı
Kaynanayla İstanbul turu
CHP’de anketler kimi önde gösteriyor?
Hem yeni otoyol hem SHT! İstanbul-Ankara arası hızlanacak! Sadece 80 dakika: Bakan Uraloğlu açıkladı
CHP'li 'Siha Sezgin'den TSK'ya skandal iftira: FETÖ ve PKK ağzını kullandı! Kahraman ordumuza dil uzattı
Başkan Erdoğan'dan G20'de dünyaya İslam düşmanlığı tepkisi! 'Saldırılar asla kabul edilemez'
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Cem Yılmaz’a da mı 12 bin 800!
ARKADAŞINA GÖNDER
11 yaşındaki çocuğun Suriyeli tarafından bıçaklandığı iddiasına yalanlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA