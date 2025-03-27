11 yaşındaki Elif Su Ekinci’nin ölümüne sebep oldu! İfadesi kan dondurdu: Keşke ben ölseydim...

"BİR ANNE VE BABANIN YAŞAYACAĞI EN AĞIR ACI...

Duruşmada söz verilen sanık Coşkun Topkara, "Böyle bir olayı ailelere yaşattığım için son derece üzgünüm ve pişmanım. Bir anne ve babanın yaşayacağı en ağır acıyı yaşattım. Keşke ben ölseydim de o çocuklara bir şey olmasaydı. Yaşadıkları her gün için dua ediyorum. Uykularım kaçıyor, uyuyamıyorum. 1 yıldır tutukluyum. Aileme destek olamıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.