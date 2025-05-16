11 yıldır aranıyordu cesedi dondurucuda çıktı

Kırıkkale'de bir apartman dairesinde kiracı olarak kalan kişiden uzun süredir haber alamayan ev sahibi, çilingir yardımıyla kapıyı açtırınca derin dondurucu ve buzdolabının içinde, çöp poşetlerine sarılı halde erkek cesedi buldu. Cesedin yaklaşık 11 yıl önce kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. İl dışından Kırıkkale'ye gelen ev sahibi C.Ç., uzun süredir kiracısı Meliha Veske'ye ulaşamayınca çilingir yardımıyla dairenin kapısını açtırdı. Evde yaptığı kontrol sırasında, derin dondurucu ve buzdolabının içinde çöp poşetlerine sarılı bir cesetle karşılaşınca durumu polise bildirdi. Cumhuriyet savcısının nezaretinde yapılan detaylı incelemede, dondurucularda saklanan cesedin bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin, yaklaşık 11 yıldır kayıp olarak aranan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu değerlendiriliyor.

HİÇ KOKU HİSSETMEDİK

Apartman sakini Lütfü Gümüşsoy, "Uzun zamandır kimin oturduğunu bilmiyoruz. 'Eşyalarıyla birlikte kiraya verdik' demişlerdi. Geleni gideni merak ediyorduk. Ev sahibi de 'Kirasını alıyorum' diyordu. Biz de birisi var sanıyorduk. Karşı komşulara soruyorduk, 'Buraya gelen giden var mı?' diye. Onlar da 'Kimseyi görmüyoruz' diyorlardı. Hiç koku hissetmedik" ifadelerini kullandı. Cinayetin işlendiği evi kiralayan ancak başka bir evde ailesiyle birlikte yaşayan 58 yaşındaki Meliha Veske'nin ise 3 Mayıs 2025'te sağlık problemlerinden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi. Ev kirasının ve elektrik faturasının 11 yıldır Meliha Veske tarafından düzenli olarak ödendiği öğrenildi. Hüseyin Okumuşoğlu'nun 11 yıl önce 'Meliha ablamla buluşacağım' diyerek evden çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı, Okumuşoğlu ailesinin 2015 yılında Müge Anlı'nın programına katıldığı ortaya çıktı. O tarihte 40 yaşında olan Hüseyin Okumuşoğlu'nun eşinin, Meliha Veske'nin fal ve büyü işleriyle uğraştığını ve kendisiyle eşinin arasını bozduğunu öne sürdüğü ortaya çıktı.