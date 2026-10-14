11 yıllık Veysi Çevik cinayetinde ‘yalan ifade’ krizi: Tanık çift pes dedirten gerçeği itiraf etti! Katili işaret etmişlerdi…

Veysi Çevik

'VEYSİ, TRAKTÖRDEN 400 METRE UZAKLIKTA YERDE YATIYORDU'

Duruşmada dinlenen tanık Mevlüt M., olay yerine ilk kendisinin gittiğini belirterek, "Yol üzerinde bir tesisim var. Bulunduğumuz yerden olay yeri görünmüyor ancak ses duyuluyor. Silah sesi de duydum. Köyümüze yakın olduğu için ben de amcamla başkaları arasında bir olay olduğunu düşünerek olay yerine gittim. Traktör şarampole yuvarlanmıştı. Veysi'yi de 400 metre ötede tarlanın içerisinde yerde yatar şekilde gördüm. Vefat ettiği belliydi. O sırada karakolu ve 112'yi aradım. Olay yerine gittiğimde kimse yoktu. Veysi, bir amcamın şoförüydü. Başka bildiğim bir şey yok" ifadelerini kullandı.