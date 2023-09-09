112 yaşındaki Fadime Nine bir kez doktora gitti

Rize'nin Güneysu ilçesi İslahiye Köyü'nde yaşayan 112 yaşındaki Fadime Nine yıllara meydan okuyor. 20 Nisan 1993'te eşi İdris Demir'i hastalıktan dolayı kaybeden 2 çocuk 11 torun sahibi Fadime Nine 30 yıldır yalnız yaşıyor. Şimdiye kadar sadece bir kez yaşlılığa bağlı kemik erimesinden dolayı ayağı kırıldığı için doktora gitti. Ayağına platin takılan Fadime Nine günlük ihtiyaçlarını kendisi görüyor. Günde bir öğün sağlıklı ve doğal yemek yediğini belirten Fadime Nine, "İneklerimizden sağdığımız sütten kendi yaptığımız yoğurt ve peyniri yiyorum. Şişmanlık hamallıktır. Köyde yıllarca ebe olarak çok doğum yaptırdım. Vefat eden kadınlarımızın da cenazelerini yıkamaya yardımcı oluyordum. Köy halkı beni hiç yalnız bırakmıyor. Misafirlerim hiç eksik olmuyor. Gözlerim görüyor, elim, kolum tutuyor. Sağlıklı bir şekilde elişi de yapıyorum, çorap örüyorum" dedi.Gazi Mustafa Kemal Atatürk Rize'ye geldiğinde onun yanına gittiğini söyleyen Fadime Nine, "8 yaşlarındaydım. Cebinden para çıkarıp bana harçlık verdi. 1 oğlum, bir kızım, 11 torunum, 15 de torunumun çocukları var. Onlarla çok mutluyum" dedi. Oğlu Ahmet Demir (69) ise, "Annem sağlığına çok dikkat eden bir kişi. Yıllarca köyümüzde ebe olarak doğum yaptırdı. Çay kesti, bağ bahçede çalıştı, üretti, bizleri baktı. Hep doğal olarak beslendi. 112 yaşına rağmen sağlığını doğal yemeklere borçlu" diye konuştu.