112’de SMS ile ihbar dönemi başladı

Artık birden fazla acil numarayı hatırlamak zorunda değilsiniz! İçişleri Bakanlığı'nın yeni uygulaması sayesinde, 110 Yangın, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis, 156 Jandarma, 122 AFAD, 177 Orman Yangınları ve 158 Sahil Güvenlik gibi tüm numaralar tek bir numarada toplandı: 112. Bununla birlikte, vatandaşlar acil durumlarda telefonla aramak yerine kısa mesaj (SMS) yoluyla da 112'ye ulaşabilecek. 112'ye SMS ile başvururken, çağrı karşılayıcının durumu hızlı şekilde değerlendirebilmesi için mümkün olduğunca fazla bilgi eklemek çok önemli. Konum, açık adres ve acil durumun ne olduğu gibi detaylı bilgiler, yardımın daha hızlı gönderilmesine yardımcı olacak. Çağrı karşılayıcı mesajınıza yanıt vererek ek bilgi isteyebilir.

SMS, KONUŞAMAYACAK DURUMDA OLANLAR İÇİN EN İYİ SEÇENEK

Acil durumlarda en hızlı ve güvenilir yolun telefonla aramak olduğunu belirten yetkililer, SMS'in özellikle konuşamayacak durumda olan kişiler için tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Cep telefonlarının SMS kısmına yazacağınız bilgiler, ücretsiz bir şekilde 112 Acil Çağrı Merkezine iletilir. Ancak, SMS gönderirken unutmayın: SIM kartı olmayan telefonlardan bu hizmet kullanılamaz.

ASILSIZ İHBARLAR İÇİN YASAL İŞLEM UYARISI

112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul etmek veya asılsız ihbarda bulunmak, yasal sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, yalnızca gerçekten acil bir durumda SMS veya telefonla başvuru yapılması önemlidir.