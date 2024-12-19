Haberler Yaşam Haberleri 112’de SMS ile ihbar dönemi başladı
Giriş Tarihi: 19.12.2024 16:19 Son Güncelleme: 19.12.2024 16:25

112’de SMS ile ihbar dönemi başladı

İçişleri Bakanlığı, acil durumlarda vatandaşlara kolay ulaşım sağlayabilmek için tüm acil çağrı numaralarını tek çatı altında topladı. 110, 112, 155 gibi numaralar artık tek numara olan 112 üzerinden hizmet verecek ve vatandaşlar, ihtiyaç duyduklarında SMS ile de yardım talep edebilecek.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
112’de SMS ile ihbar dönemi başladı

Artık birden fazla acil numarayı hatırlamak zorunda değilsiniz! İçişleri Bakanlığı'nın yeni uygulaması sayesinde, 110 Yangın, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis, 156 Jandarma, 122 AFAD, 177 Orman Yangınları ve 158 Sahil Güvenlik gibi tüm numaralar tek bir numarada toplandı: 112. Bununla birlikte, vatandaşlar acil durumlarda telefonla aramak yerine kısa mesaj (SMS) yoluyla da 112'ye ulaşabilecek. 112'ye SMS ile başvururken, çağrı karşılayıcının durumu hızlı şekilde değerlendirebilmesi için mümkün olduğunca fazla bilgi eklemek çok önemli. Konum, açık adres ve acil durumun ne olduğu gibi detaylı bilgiler, yardımın daha hızlı gönderilmesine yardımcı olacak. Çağrı karşılayıcı mesajınıza yanıt vererek ek bilgi isteyebilir.

SMS, KONUŞAMAYACAK DURUMDA OLANLAR İÇİN EN İYİ SEÇENEK

Acil durumlarda en hızlı ve güvenilir yolun telefonla aramak olduğunu belirten yetkililer, SMS'in özellikle konuşamayacak durumda olan kişiler için tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Cep telefonlarının SMS kısmına yazacağınız bilgiler, ücretsiz bir şekilde 112 Acil Çağrı Merkezine iletilir. Ancak, SMS gönderirken unutmayın: SIM kartı olmayan telefonlardan bu hizmet kullanılamaz.

ASILSIZ İHBARLAR İÇİN YASAL İŞLEM UYARISI

112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul etmek veya asılsız ihbarda bulunmak, yasal sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, yalnızca gerçekten acil bir durumda SMS veya telefonla başvuru yapılması önemlidir.

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112’de SMS ile ihbar dönemi başladı
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