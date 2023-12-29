112’ye gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! "Etrafımda bir sürü ölü var" dedi: Gerçek çok başka çıktı



Acil çağrı olmayan asılsız çağrıların asılsız çağrı oranını yükselttiğini söyleyen Yıldızoğlu, "Bize gelen çağrıların 33'ü acil çağrı olup, yüzde 67'si asılsız veya bilgi amaçlı çağrı olarak kayıtlara geçti. Acil çağrı olmayan asılsız çağrılarda vatandaşlar merkezimizi arayarak hastane randevusu oluşturmaya çalışıyorlar. Hatalı park şikayeti olan insanlar yine merkezimizi gereksiz yere meşgul ederek, durumu şikayet ediyorlar. Bu gibi talep ve istekler asılsız çağrı oranımızı bir hayli yükseltiyor" dedi.