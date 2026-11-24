17-23 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan sergide Göbeklitepe, Karahantepe, Sefertepe ve Sayburç kazılarında bulunan, Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü envanterine kayıtlı eserler yer aldı. Neolitik Dönem'e (M.Ö. 10.000-7.000) tarihlenen bu eserler arasında insan ve hayvan heykelleri, figürinler, taş kaplar, tabaklar ve süs eşyaları da vardı.

AKBABA BAŞI

Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürülen Taş Tepeler kazılarında bu yıl keşfedilen akbaba başı da Ankara'da ziyaretçiyle buluştu. Daha önce bulunan örneklerden boyutlarıyla ayrılan baş, Neolitik Çağ'da büyük boyutlu akbaba heykellerinin de yapıldığını gösteriyor. LEOPAR BAŞI

Sergide leopar betimlemelerinin farklı taşlara ve farklı ölçeklerde işlendiği örnekler de yer aldı. Ziyaretçiler, kireçtaşından yontulmuş büyük bir leopar başının yanı sıra yeşil opal ve labradoritten yapılmış minik leopar heykelciklerini de gördü. Karahantepe'de bir sekinin içinde, ilk yerleştirildiği konumda bulunan heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. İnsan ve hayvan figürlerini tek bir kompozisyonda buluşturan eser, tarih öncesi heykeltıraşlığın ender örnekleri arasında yer alıyor.

İNSAN HEYKELİ

Sergilenen eserler arasındaki bir diğer insan heykeli, Göbeklitepe'nin ikinci evresine tarihlenen bir yapıda ortaya çıkarılmıştı. Heykel bir sekinin içine, mekâna doğru eğilecek biçimde yerleştirilmişti. Bel hizasından kırılan gövdesi ise aynı sekinin üzerinde bulundu. Murathan YILDIRIM/ANKARA

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