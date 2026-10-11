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Giriş Tarihi: 11.10.2026 01:06

12 gündür kayıp olarak aranıyordu! Elvan Şanlıurfa'da bulundu

Adıyaman'da 12 gün önce çarşıya gitmek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınmayan Elvan Yücetaş (16), Şanlıurfa'da bulundu.

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İHA
12 gündür kayıp olarak aranıyordu! Elvan Şanlıurfa’da bulundu
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Elvan Yücetaş, 28 Eylül sabahı çarşıya gitmek üzere evden ayrılmıştı. Kızlarından bir daha haber alamayan Yıldız ve Abdurrahman Yücetaş çifti, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp ihbarında bulunmuştu. İhbar üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Elvan'ın bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 16 yaşındaki Elvan Yücetaş'ın Şanlıurfa il merkezinde olduğu tespit edildi. Elvan, kaybolmasından 12 gün sonra polis ekiplerince bulundu.



AİLESİYLE GÖRÜŞMEK İSTEMİYOR

Bulunmasının ardından ailesiyle görüşmek istemediğini belirten Elvan Yücetaş'ın, gerekli araştırma ve işlemlerin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa'da bulunan çocuk koruma kuruluşuna teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan Elvan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve 12 gün boyunca Şanlıurfa'da parklarda uyuduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ŞANLIURFA #ADIYAMAN
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12 gündür kayıp olarak aranıyordu! Elvan Şanlıurfa'da bulundu
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