12 gündür kayıptı! Cansız bedeni bulundu

Devrek ilçesine bağlı Güney Tabaklar köyü Abalıoğlu Mahallesi'nde ikamet eden emekli maden işçisi 75 yaşındaki İsmet Abalı'dan evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.