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Giriş Tarihi: 20.11.2023

12 mürettebatı bulunan gemiden haber alınamıyor

12 mürettebatı bulunan gemiden haber alınamıyor
Zonguldak'ta fırtına nedeniyle sığındığı limandan çıktıktan sonra irtibat kesilen ve 12 personeli bulunan Türk bayraklı gemiden haber alınamıyor. Rusya'dan İzmir'in Aliağa Limanı'na bin 542 ton yük taşıyan "Kafkametler" isimli gemi, Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı. Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.



Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.29'da gemiden alınan Acil Durum Konum Belirleme Radyo Balizası (EPIRB) sinyali üzerine, "Kafkametler"in Karadeniz Ereğli'deki askeri mendirek üzerinde AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) sinyali verdiği belirlendi. Kaptanın olaydan önce geminin askeri mendireğe doğru sürüklendiğini rapor ettiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Gemi ile geçen sürede temas kurma çalışmalarından bir sonuç alınamamış ve gemi personeli ile herhangi bir görüşme sağlanamamıştır. Anılan bölgeye kötü hava şartlarından ulaşmak ya da yakından görsel temas sağlamak mümkün olmamaktadır. Hava müsaitliğine göre hava ve deniz unsurları ile arama ve kurtarma faaliyetlerine devam edilecektir."

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12 mürettebatı bulunan gemiden haber alınamıyor
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