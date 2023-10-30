12 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken yaşamını yitirdi

Adana'da 12 yaşındaki Emir Koç, anne babası evde yokken duvarda asılı tüfeği alıp oynadığı sırada silahın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

MERAK EDİP OYNADI

Olay, saat 21.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesinde meydana geldi. İddia göre, 12 yaşındaki Emir Koç, anne ve babası markete gidince evlerinin duvarında asılı olan av tüfeğini merak edip alıp oynamaya başladı. Tüfeğin bir anda ateş almasıyla Emir başından vuruldu. Eve gelen anne ve baba oğullarını kanlar içerisinde görürken durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğunu öldüğünü belirledi. Polisin evdeki incelemelerinin ardından küçük çocuğun cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.