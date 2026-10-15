12 yaşındaki Eyüp Can pasajda hayatını kaybetmişti: Acılı anne konuştu! “Oğlumun cinayeti aydınlatılmıştır

"OĞLUMU 25 YAŞINDAKİ SANIK ÖLDÜRMÜŞTÜR"



Anne Güllü Can yaptığı açıklamada, "Bugün Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde oğlum Eyüp Can Güner'in 5. duruşması görüldü. Baştan beri ben oğlumun cinayete kurban gittiğini biliyordum. Buradan mahkeme heyetimize, başkanına, savcımıza, hakimimize çok teşekkür ediyorum. Bu olayın üzerine gittiler, aydınlattılar. Sonuna kadar peşini bırakmadılar. Bugün savcımız mütalaasında sanığın çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Oğlum Eyüp Can'ın cinayeti aydınlatılmıştır. Oğlumu 25 yaşındaki sanık N.U. öldürmüştür" diye konuştu.