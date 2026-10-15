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Giriş Tarihi: 15.10.2026 15:58

12 yaşındaki Eyüp Can’ın ölümünde mütalaa açıklandı: Anneden özür dileyen sanığa tokat gibi cevap!

Mersin'de 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in, dönerci ustası Necmettin Ulaş tarafından kovalandıktan sonra ölü bulunmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Savcılık makamı, tutuklu sanık Ulaş’ın “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada söz alan sanık, Eyüp Can’ın annesinden özür dileyerek savunma hazırlamak için süre istedi. Anne Güllü Çay ise sanığa, “Katillerin özrünü kabul etmiyorum” sözleriyle tepki gösterdi.

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA Yaşam
12 yaşındaki Eyüp Can’ın ölümünde mütalaa açıklandı: Anneden özür dileyen sanığa tokat gibi cevap!
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Mersin'in Anamur ilçesinde 29 Temmuz 2025'te meydana gelen olayda, dönercide çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner, iddiaya göre dönerci ustası Necmettin Ulaş (25) tarafından kovalandıktan sonra bir pasajda ölü bulundu. Olayın ardından yapılan otopside Eyüp Can'ın vücudunda kafa travması, kemik kırıkları, kesi ve iç organ yaralanmaları tespit edildi. Sanık Necmettin Ulaş hakkında "ihmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açıldı. Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Necmettin Ulaş, müşteki taraf ve taraf avukatları katıldı.

SAVCIDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

"ANNESİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Söz hakkı verilen sanık Ulaş, "Ben dindar bir insanım, benim 12 yaşımda kardeşim var. Eyüp Can'ın annesinden özür diliyorum. Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

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"KATİLLERİN ÖZRÜNÜ KABUL ETMİYORUM"

Söz alan anne Güllü Çay, "Ben katillerini özrünü kabul etmiyorum" dedi. Sanık avukatı da savunma için süre talebini yenileyerek, "ben de Necmettin Ulaş için adalet istiyorum" şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, gelecek celseye kadar sanığa savunma yapması için süre verdi. Duruşma 10 Aralık'a ertelendi.

"İTİLDİ" İDDİASINI O DETAY KANITLAMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda Eyüp Can'ın bulunduğu alana herhangi bir müdahale olmaksızın düşüp düşemeyeceğinin belirlenmesi amacıyla yeni bilirkişi raporu hazırlanmıştı. Raporda çocuğun düşüş şekline ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yapılmış, Eyüp Can'ın iş merkezinin zemin üstü giriş katından yaklaşık 4 metre yükseklikten, sırtı bina iç tarafına dönük ve 2,8 m/sn ilk hızla düşmesinin ancak bedeninin üst tarafına önden alınacak bir basınçla gerçekleşebileceğini değerlendirilmişti.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANAMUR #MERSİN

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