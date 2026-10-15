12 yaşındaki Eyüp Can’ın ölümünde mütalaa açıklandı: Anneden özür dileyen sanığa tokat gibi cevap!

Mersin'in Anamur ilçesinde 29 Temmuz 2025'te meydana gelen olayda, dönercide çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner, iddiaya göre dönerci ustası Necmettin Ulaş (25) tarafından kovalandıktan sonra bir pasajda ölü bulundu. Olayın ardından yapılan otopside Eyüp Can'ın vücudunda kafa travması, kemik kırıkları, kesi ve iç organ yaralanmaları tespit edildi. Sanık Necmettin Ulaş hakkında "ihmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açıldı. Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Necmettin Ulaş, müşteki taraf ve taraf avukatları katıldı.