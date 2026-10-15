12 yaşındaki Eyüp Can’ın ölümünde mütalaa açıklandı: Anneden özür dileyen sanığa tokat gibi cevap!

Mersin'in Anamur ilçesinde 29 Temmuz 2025'te meydana gelen olayda, dönercide çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner, iddiaya göre dönerci ustası Necmettin Ulaş (25) tarafından kovalandıktan sonra bir pasajda ölü bulundu. Olayın ardından yapılan otopside Eyüp Can'ın vücudunda kafa travması, kemik kırıkları, kesi ve iç organ yaralanmaları tespit edildi. Sanık Necmettin Ulaş hakkında "ihmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açıldı. Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Necmettin Ulaş, müşteki taraf ve taraf avukatları katıldı.
SAVCIDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ
Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
"KATİLLERİN ÖZRÜNÜ KABUL ETMİYORUM"
Söz alan anne Güllü Çay, "Ben katillerini özrünü kabul etmiyorum" dedi. Sanık avukatı da savunma için süre talebini yenileyerek, "ben de Necmettin Ulaş için adalet istiyorum" şeklinde konuştu.
DURUŞMA ERTELENDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, gelecek celseye kadar sanığa savunma yapması için süre verdi. Duruşma 10 Aralık'a ertelendi.
"İTİLDİ" İDDİASINI O DETAY KANITLAMIŞTI
Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda Eyüp Can'ın bulunduğu alana herhangi bir müdahale olmaksızın düşüp düşemeyeceğinin belirlenmesi amacıyla yeni bilirkişi raporu hazırlanmıştı. Raporda çocuğun düşüş şekline ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yapılmış, Eyüp Can'ın iş merkezinin zemin üstü giriş katından yaklaşık 4 metre yükseklikten, sırtı bina iç tarafına dönük ve 2,8 m/sn ilk hızla düşmesinin ancak bedeninin üst tarafına önden alınacak bir basınçla gerçekleşebileceğini değerlendirilmişti.