Haberler Yaşam Haberleri 120 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 120 filmi bu akşam Tv'de!
Giriş Tarihi: 22.12.2022 16:57

120 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 120 filmi bu akşam Tv'de!

Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan 120 isimli film konusu, oyuncuları, çekildiği yıl gibi birçok detayla araştırma konusu haline geliyor. Birinci Dünya Savaşı esnasını konu alan yapımda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Peki, 120 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte TRT1 ekranlarında bu akşam izleyenleriyle buluşacak olan 120 filmi konusu ve oyuncularına dair tüm detaylar.

120 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 120 filmi bu akşam Tv’de!

120 filmi bu akşam TRT1 ekranlarında izleyenleriyle buluşacak. Özge Özberk, Cansel Elçin, Burak Sergen gibi isimlerin yer aldığı yapımla ilgili olarak izleyenler "120 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularına yanıt arıyor. İşte 120 filmine dair merak edilenler…

120 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Birinci Dünya Savaşı esnasında sınır birliklerinde cephane tükenir. Osmanlı ordusu cephanesiz kalır ve Van'da dehşet top sesleri duyulmaktadır. Kışın en sert zamanıdır. Ordu, Van'ın insanlarından yardım ister. Onların kaynakları mevcuttur. Ancak Türk-Rus harbi nedeni ile bölgenin tüm erkekleri imparatorluğun dört bir köşesinde savaşmaktadırlar. O nedenle de bu yardım çağrısına cevap veremezler. Van'ın çocukları bir şeyler yapmak isterler. Oğlunu savaşta kaybetmiş bir okulu müdürü cephanenin Sarıkamış'a nakledilmesini önerince 12-17 yaş aralığında 120 gönüllü çocuk yola koyulurlar. Film, annelerini dahi gözleri yaşlı, geride bırakan bu çocukların gerçek hikayesini anlatır.

120 FİLMİ OYUNCULARI

Özge Özberk,

Cansel Elçin,

Burak Sergen

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120 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 120 filmi bu akşam Tv'de!
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