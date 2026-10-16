120 milyon vurgun yapan ’change’ çetesi adliyeye sevk edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yaptığı operasyonda 22 şüpheliyi gözaltına almıştı. Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin deprem, sel, yangın gibi olaylar sonucu ağır hasar almış otomobilleri satın aldıkları, daha sonra yurt dışından aynı renkte ve modelde otomobilleri kiralayarak Türkiye'ye getirdikleri belirlendi.

Hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını, yurt dışından gelen araçlara geçiren şüphelilerin daha sonra bu araçları sahte belgelerle sattıkları tespit edildi. Çetenin bu yolla milyonlarca liralık vurgun yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin halk arasında 'Change' olarak bilinen yöntemle 61 otomobilin satışını gerçekleştirdikleri öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

120 MİLYON VURGUN İDDİASI

Şüphelilerin 120 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Soruşturmada gözaltına alınan bir şüphelinin evindeki yatak odasında çalınan araçlardan birinin de fotoğrafı çıkmıştı.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör