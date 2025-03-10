1200 yıllık Tevrat’ı satarken yakalandılar

İstanbul Eyüpsultan'da, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eserleri yurtdışına satmak için müşteri arayan şebekeye operasyon düzenlendi. Üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda,

Roma dönemine ait 1200 yıllık 2 metre uzunluğunda, 15 santimetre genişliğinde deri üzerine altın yazma Tevrat, 550 adet Antik Yunan Pontus Amisos dönemine ait sikke ve 51 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi. Operasyonda, Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışan 3 şüpheli dahil toplam 6 kişi gözaltına alındı.