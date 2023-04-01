128’inci saatte kurtuldu 54’üncü gün ailesine kavuştu

Asrın felaketinde, Hatay'da görev yapan ekipler, bir enkazdan 128 saat sonra 2 aylık bir bebeği sağ çıkardı. 5 gün boyunca enkaz altında kalmasına rağmen vücudunda çizik dahi bulunmayan bebek, helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne getirildi. Hemşireler ve gönüllüler, gözleri gibi baktıkları bebeğe, kimliği olmadığı ve ismini bilmedikleri için Gizem adını verdi. Ardından Cumhurbaşkanlığı'nın uçağıyla Ankara'ya götürülen bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.Gelen ihbarları değerlendiren bakanlık, bebeğin annesi olduğunu öne süren bir aileyle iletişime geçti. Aileden ve bebekten alınan DNA örnekleri uyuşunca, bakanlık bebeği özel uçakla Adana'ya götürdü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından karşılanan bebek, Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden anne Yasemin Begdaş'a teslim edildi. Bebeğin gerçek isminin Vetin olduğu ve babası ile 2 ağabeyinin depremde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bakan Yanık, "Gizem bebek gerçekten bir mucize. Anneye evladını kavuşturmak, o mutluluğa ortak olmak gerçekten bizim için de çok anlamlı oldu. Allah onlara uzun ve mutlu bir ömür nasip etsin, bir daha birbirlerinden ayrılmasınlar. Gizem artık bizim de bebeğimiz" dedi.