13 Dakika filmi konusu ve oyuncu kadrosu: 13 Dakika filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aksiyon ve gerilim türündeki 13 Dakika filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Yönetmenliğini ve senaristliğini Lindsay Gossling'in üstlendiği 13 Dakika filminin kadrosunda Oyuncular: Thora Birch, Amy Smart, Anne Heche gibi isimler yer alıyor. Yaşam savaşı veren dört aileyi ekranlara taşıyacak olan filmin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 13 Dakika filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte : 13 Dakika filmi konusu ve oyuncuları...

13 DAKİKA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Küçük Heartland kasabası Minninnewah sakinleri için gün her zamanki gibi başlamıştır. Ancak tüm zamanların en büyük kasırgası şehri harap etmekle tehdit ettiğinde işler değişir. Kasırga şehri mahvetmeden önce kasaba sakinlerinin sığınmak için sadece 13 dakikaları vardır. Yaşam savaşı veren dört aile bu süreçte hayatta kalabilmek için farklılıklarının üstesinden gelmeli ve birbirlerinden güç almalıdır.

13 DAKİKA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Oyuncular: Thora Birch, Amy Smart, Anne Heche, Paz Vega, Peter Facinelli, Sofia Vassilieva, Will Peltz