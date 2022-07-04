Haberler Yaşam Haberleri 13 Dakika filmi konusu ve oyuncu kadrosu: 13 Dakika filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 4.7.2022 15:44

13 Dakika filmi konusu ve oyuncu kadrosu: 13 Dakika filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

13 Dakika filmi konusu ve oyuncu kadrosu: 13 Dakika filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Lindsay Gossling’in üstlendiği 13 Dakika filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aksiyon ve gerilim türündeki filmin kadrosunda Thora Birch, Amy Smart, Anne Heche gibi isimler yer alıyor. Filmi yayın akışında gören izleyiciler ise ‘’13 Dakika filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte 13 Dakika filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Aksiyon ve gerilim türündeki 13 Dakika filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Yönetmenliğini ve senaristliğini Lindsay Gossling'in üstlendiği 13 Dakika filminin kadrosunda Oyuncular: Thora Birch, Amy Smart, Anne Heche gibi isimler yer alıyor. Yaşam savaşı veren dört aileyi ekranlara taşıyacak olan filmin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 13 Dakika filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte : 13 Dakika filmi konusu ve oyuncuları...

13 DAKİKA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Küçük Heartland kasabası Minninnewah sakinleri için gün her zamanki gibi başlamıştır. Ancak tüm zamanların en büyük kasırgası şehri harap etmekle tehdit ettiğinde işler değişir. Kasırga şehri mahvetmeden önce kasaba sakinlerinin sığınmak için sadece 13 dakikaları vardır. Yaşam savaşı veren dört aile bu süreçte hayatta kalabilmek için farklılıklarının üstesinden gelmeli ve birbirlerinden güç almalıdır.

13 DAKİKA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Oyuncular: Thora Birch, Amy Smart, Anne Heche, Paz Vega, Peter Facinelli, Sofia Vassilieva, Will Peltz

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu! 2022 Temmuz zammı, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı hesabı ve memur maaşları ne kadar oldu?
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı kesinleşti! 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur ve emekli maaşı kadar oldu?
MEMUR ZAMMI İLE MAAŞLAR HESAPLANDI: Meslek meslek zamlar açıklandı! 2022 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL?
Sigara zammı güncel fiyat listesi: 4 Temmuz 2022 Sigaraya zam geldi mi? Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?
Memur ve emekli maaş zammı ile en düşük memur ve emekli zammı ortaya çıktı! İşte yeni temmuz maaşları
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, erken ödenecek mi? Emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Emekli Temmuz Zammı
Emekli maaşları 2500, 2750, 3000, 4000 TL olanların yeni maaşları netleşti! SSK Bağkur 2022 Emekli zammı ne kadar ve kaç TL?
Memur zammı son dakika bugün belli oluyor! 2022 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek Memur maaşı ne kadar olacak, saat kaçta açıklanacak?
LGS tercihleri e okul VBS başvuru ekranı açıldı! LGS tercih kılavuzu ile lise tercihleri nasıl yapılır, ne zamana kadar sürecek?
Son dakika | MEB'den öğretmen ataması açıklaması! Taban puanlar ve kontenjan listesi belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
13 Dakika filmi konusu ve oyuncu kadrosu: 13 Dakika filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA