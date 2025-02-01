13 farklı ilde tarım arazilerine çöken milyarlık çeteye operasyon

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Ankara, Edirne, Antalya'nın da aralarında olduğu 13 farklı ilde toplamda 54 bölünemez durumdaki tarım arazilere yönelik operasyon düzenlemişti. Savcılığın soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce 6 aylık süre zarfında fiziki ve teknik takip yapıldı. Şüphelilerin bu bölünemez statüdeki tarım arazilerini, çeşitli illerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde açılan davalar üzerinden alınan hukuka aykırı kararlarla böldürdüğü saptandı.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER

Çeteye yönelik baskında aralarında firari olan örgüt lideri Hikmet Çağla, yönetici, üyeleri ile 1 Tapu Müdürü, 1 Muhtar olmak üzere toplamda 48 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ÜZERİNDE YOK YOK

Çete üyelerinden Erhan S. savcılıktaki ifadesinde, olayla ilgili alakasının olmadığını kimsenin vekaletini toplamadığını iddia etti. Eşi ve annesinin vekaketinin bu davalarda neden kullanıldığını nasıl davacı olduğunu bilmediğini üzerine kayıtlı 25 taşınmaz olduğunu örgüt liderinden talimat almadığını söyledi.

"EŞİM VE KENDİM İÇİN ALDIM.."

Şüpheli Murat B, ifadesinde davacıların adlarının kullanılarak dava açılması olayıyla ilgili bilgisinin olmadığını ileri sürdü. Parsellenen tarınsal arazi satışıyla ilgili bilgisinin olmadığını, açılan davalarla ilgili herhangi bir taraf olmadığını satış yapmadığını sadece eşi ve kendisi adına 2 parsel aldığını belirtti.

"TALİMATLA PARSELİ SATTIM"

Şüpheli Mustafa K. ifadesinde ise suçlamaları reddederek, Çatalca'daki taşınmazlarla ilgili eşi ve yakınlarının vekaletleri kullanıldığı için davalı ya da davacı olarak gösterilebileceklerini, kendi üzerine mahkeme kararıyla kayıt edilen parseli kendisinin sattığını, Hikmet Çağla ve Mehmet Ö talimatıyla devri gerçekleştirdiğini belirtti.