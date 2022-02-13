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Giriş Tarihi: 13.2.2022 14:07 Son Güncelleme: 13.2.2022 14:46

13 gündür aranan kayıp genç ölü bulundu! “Doğada nasıl hayatta kalınır?” araması yapmış

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
13 gündür aranan kayıp genç ölü bulundu! “Doğada nasıl hayatta kalınır?” araması yapmış

Muğla’ya ziyarete gittiği 2 ablasından Denizli’ye dönen ancak geldiği otobüsten indikten sonra bir daha haber alınamayan gençten 13 gün sonra acı haber geldi. 19 yaşındaki genç otobüsten indiği bölgede çalılığın içinde karın altında ölü olarak bulundu. Telefonundan en son yaptığı internet araması dikkat çekti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinden 1 Şubat günü bindiği otobüsle Denizli'nin Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi'ne gelen Barış Özbek (19), babası Süleyman Özbek'i saat 15.00'da telefonla arayarak eve geleceğini söyledi. Ancak ailesi Özbek'ten haber alamadı. Meraklanarak arkadaşlarını arayan ailesi, gencin arkadaşlarından da en son saat 17.00'da ulaşabildikleri bilgisini alınca karakola giderek kayıp ihbarında bulundu. Ailenin ihbarı üzerine jandarma, komando, AKUT, AFAD ve DAK ekipleri 19 yaşındaki gencin Ortaca ilçesinden geldiği otobüsten, en son indiği bölgede arama çalışması başlattı. Karlı ve hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece olan bölgede arama çalışmalarına devam etmişti.

KAYIP GENCİN TELEFONU EN SON BAZ İSTASYONU ÇEVRESİNDE SİNYAL VERMİŞTİ

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği esnada Özbek'in kaybolduktan 6 saat sonra Emecik Kulesi'nde bulunan baz istasyonu çevresinde telefonundan sinyal geldiği görülmüş ve bunun üzerine ekipler çalışmalarının 4. gününde baz istasyonu çevresinde aramalarını yoğunlaştırılmıştı.

13 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama çalışmalarının 13. Gününde 19 yaşındaki Barış Özbek'ten acı haber geldi. Jandarma ekipleri Kız Tüydü Mevkii'nde bir gencin cansız bedenini çalılıklar ve karın altında hareketsiz yatarken buldu.

Ekipler ilk belirlemelerinde cansız bedenin kayıp olarak aranan Barış Özbek'e ait olduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin inceleme sonrası gencin cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Özbek'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.

"DOĞADA NASIL YAŞANIR?"

Eniştesinin verdiği ifadede, Barış Özbek'in anne ve babasıyla çok fazla anlaşamadığı, son yıllarda ise psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Cansız bedeni bulunan gencin telefonunun internet tarayıcısından en son yaptığı aramalar da dikkat çekti. Barış Özbek'in son zamanlarda internetten yaptığı aramalarda 'Doğada nasıl yaşanır?', 'Dağda hayatta nasıl kalınır?' şeklinde aramalar yaptığı öğrenildi.

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13 gündür aranan kayıp genç ölü bulundu! “Doğada nasıl hayatta kalınır?” araması yapmış
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