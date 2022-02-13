13 gündür aranan kayıp genç ölü bulundu! “Doğada nasıl hayatta kalınır?” araması yapmış

Muğla'nın Ortaca ilçesinden 1 Şubat günü bindiği otobüsle Denizli'nin Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi'ne gelen Barış Özbek (19), babası Süleyman Özbek'i saat 15.00'da telefonla arayarak eve geleceğini söyledi. Ancak ailesi Özbek'ten haber alamadı. Meraklanarak arkadaşlarını arayan ailesi, gencin arkadaşlarından da en son saat 17.00'da ulaşabildikleri bilgisini alınca karakola giderek kayıp ihbarında bulundu. Ailenin ihbarı üzerine jandarma, komando, AKUT, AFAD ve DAK ekipleri 19 yaşındaki gencin Ortaca ilçesinden geldiği otobüsten, en son indiği bölgede arama çalışması başlattı. Karlı ve hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece olan bölgede arama çalışmalarına devam etmişti.
KAYIP GENCİN TELEFONU EN SON BAZ İSTASYONU ÇEVRESİNDE SİNYAL VERMİŞTİ
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği esnada Özbek'in kaybolduktan 6 saat sonra Emecik Kulesi'nde bulunan baz istasyonu çevresinde telefonundan sinyal geldiği görülmüş ve bunun üzerine ekipler çalışmalarının 4. gününde baz istasyonu çevresinde aramalarını yoğunlaştırılmıştı.
13 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Arama çalışmalarının 13. Gününde 19 yaşındaki Barış Özbek'ten acı haber geldi. Jandarma ekipleri Kız Tüydü Mevkii'nde bir gencin cansız bedenini çalılıklar ve karın altında hareketsiz yatarken buldu.
Ekipler ilk belirlemelerinde cansız bedenin kayıp olarak aranan Barış Özbek'e ait olduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin inceleme sonrası gencin cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Özbek'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.
"DOĞADA NASIL YAŞANIR?"
Eniştesinin verdiği ifadede, Barış Özbek'in anne ve babasıyla çok fazla anlaşamadığı, son yıllarda ise psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Cansız bedeni bulunan gencin telefonunun internet tarayıcısından en son yaptığı aramalar da dikkat çekti. Barış Özbek'in son zamanlarda internetten yaptığı aramalarda 'Doğada nasıl yaşanır?', 'Dağda hayatta nasıl kalınır?' şeklinde aramalar yaptığı öğrenildi.