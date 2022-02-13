13 gündür aranan kayıp genç ölü bulundu! “Doğada nasıl hayatta kalınır?” araması yapmış

"DOĞADA NASIL YAŞANIR?"

Eniştesinin verdiği ifadede, Barış Özbek'in anne ve babasıyla çok fazla anlaşamadığı, son yıllarda ise psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Cansız bedeni bulunan gencin telefonunun internet tarayıcısından en son yaptığı aramalar da dikkat çekti. Barış Özbek'in son zamanlarda internetten yaptığı aramalarda 'Doğada nasıl yaşanır?', 'Dağda hayatta nasıl kalınır?' şeklinde aramalar yaptığı öğrenildi.