13 ilde 25 milyon yavru sazan suyla buluştu

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Keban ilçesinde balık hasadı ve balıklandırma etkinliği düzenlendi. Elazığ başta olmak üzere 13 ilde toplam 25 milyon yavru sazan suya bırakıldı. Etkinliğe Vali Ömer Toraman, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Elazığ Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, Elazığ'ın su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği bakımından ülke de sayılı iller arasında yer aldığını belirterek,"İlimizde kurulu 174 su ürünleri tesisinin üretimi yıllık 40 bin tondur. 40 bin tonluk kapasitemizin yüzde 75'ini kullanabiliyoruz. 2021 yılında 31 bin 100 tonluk üretimden 9 bin 200 tonunu yurtdışına ihraç ederek 60 milyon dolar gelir elde ettik. İl müdürlüğümüz su üretimlerinin arttırılması noktasında çalışmalarına devam edecektir. DSİ Genel Müdürlüğü'nden 2021 yılında teslim alınan su ürünleri tesisimizde 18 havuzda 2021 yılında 15 milyon, 2022 yılında 19 milyon ve bu yılda 25 milyon sazan balığı üretimi gerçekleştirdik. İnşallah bu yıl 13 ilde 80 kaynakta bu balıkların faaliyetini gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar 10 milyon sazan balığını sularla buluşturdular. Bakanlığımız 2022 yılında ilimizde balıkçılık faaliyeti için 14 milyon liralık destek sağlamıştır. Bu tür desteklerin artarak devam edeceğini temenni ediyoruz. Bizde ilimizdeki bu potansiyeli 2023-2026 yıllarında Türkiye Yüzyılı ve üretimin yüz yılında inşallah üretimimizi 75 bin ton kapasiteye dönüştüreceğiz" şeklinde konuştu.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ise,"Geçen yıl üretimi 19 milyon olan yavru sazan balığı kapasitesini bu sene 25 milyona yükselten Tarım İl Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Türkiye'nin her alanda üretimini arttırmaya ihtiyacı var, tarım da bunların en başta gelen sektörlerinden bir tanesi. Yavru sazan balığı üretimindeki bu artışımız bizim için önemli. İnşallah bunu daha da yükseltmek için arkadaşlarımız gayret gösteriyorlar. Elazığ ve Keban Türkiye'de kafes alabalık yetiştiriciliğinde, hem üretim hem ciro hem de ihracat olarak birinci sırada ve her geçen gün bu rakamları daha da yükseltiyor" dedi.