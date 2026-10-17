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Giriş Tarihi: 17.10.2026 00:37

1,3 milyarlık bahis operasyonunda 11 tutuklama!

Kırıkkale merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ağına yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11’i tutuklandı, 3’ü hakkında ev hapsi kararı verildi. Yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL’lik işlem hacminin tespit edildiği soruşturmada, 12 araç ve 8 taşınmaza el konuldu.

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1,3 milyarlık bahis operasyonunda 11 tutuklama!
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Soruşturmada, kamuoyunda "panel" olarak bilinen sistemler üzerinden üçüncü kişilerin kişisel verilerinin sorgulandığı, bu bilgiler kullanılarak kişilerin bilgisi ve rızası dışında banka hesapları açılmasının sağlandığı öne sürüldü.

BAHİS GELİRLERİNİ KRİPTO PARAYLA AKLAMA İDDİASI

Şüphelilerin açılan banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri, elde edilen gelirleri topladıkları ve kripto para platformları aracılığıyla akladıkları iddia edildi. Banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL olduğu belirlendi.

12 ARAÇ VE 8 TAŞINMAZA EL KONULDU

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale, 12 araca ve 8 taşınmaza el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#KIRIKKALE
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1,3 milyarlık bahis operasyonunda 11 tutuklama!
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