13. Necip Fazıl ödülleri açıklandı

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: William C. Chittick

İslam düşüncesi, tasavvuf ve irfan geleneği üzerine yaptığı çalışmalarla Doğu ve Batı arasında entelektüel bir köprü kurması, İbnü'l-Arabî ve Mevlânâ üzerine araştırmalarıyla İslam medeniyetinin düşünce mirasını dünyaya tanıtması ve kültürler arası fikrî etkileşime katkı sağlaması sebebiyle Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Gökhan Akçiçek

Şiirlerinde Türkçenin anlatım gücünü ve çocuk dünyasının duyarlılığını bir araya getirmesi, yalın ve akıcı diliyle çocukların hayal gücünü ve üretkenliğini desteklemesi, onların edebiyatla güçlü bir bağ kurmalarına katkı sağlaması sebebiyle Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Müzik Ödülü: Murat Salim Tokaç

Türk mûsikîsinin köklü icra geleneğini yaşatıp gelecek kuşaklara aktarması, ney ve tanbur icracılığındaki sanatsal yetkinliği, akademik ve kurumsal çalışmalarıyla mûsikîmizin ulusal ve uluslararası alandaki temsiline sunduğu çok yönlü katkılar sebebiyle Necip Fazıl Müzik Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Saygı Ödülü: İhsan Süreyya Sırma

İslam tarihi üzerine yarım asrı aşan çalışmalarıyla Türkiye'de tarih bilincinin oluşmasına katkı sağlaması, İslam tarihini bütüncül ve sahih bir bakış açısıyla ele alması ve yıllarını ilmî çalışmalara adaması sebebiyle Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görülmüştür.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör