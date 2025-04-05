13. Portakal Çiçeği Karnavalı başladı

Adana'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan ve 13 Nisan'a kadar sürecek olan 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı başladı. Portakal Çiçeği Karnavalı'nın uluslararası hale geldiğini ifade eden Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Sezonun ilk etkinliğini Portakal Çiçeği Karnavalı ile birlikte gerçekleştiriyoruz" dedi. Dünyada beş duyuya hitap eden başka bir etkinliğin olmadığını ifade eden Vali Köşger, "Ne demektir bu? Öncelikle bahar gelmiş, Akdeniz baharını birlikte yaşıyoruz. O görsellik bir tarafa gözlemleyeceğimiz 200'ü aşkın etkinlik var. Göze hitap eden sadece Akdeniz'in baharı değil, bunun yanı sıra düzenlenen birbirinden değerli etkinlikler de gözümüze hitap ediyor. Koku alma duyumuza hitap eden dünyada başka bir etkinlik yok. Portakal çiçeğinin o büyüleyici kokusunu Adana sokaklarında doya doya teneffüs edeceğiz. Çocuklarımızla birlikte atölyelerimize girip dokunabileceğiz. Zaten Adana'nın hiç değişmeyen, 7 gün 24 saat 365 gün damağımıza hitap eden, damak çatlatan lezzetlerini tadımlayacağız. Dolayısıyla Adana'da dünyadaki belki de beş duyuya hitap eden tek etkinliği hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu. Karnaval Komite Başkanı ve Fikir Öncüsü Ali Haydar Bozkurt da, karnaval için dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçilerin kente geldiğini kaydederek, "Türkiye'nin, dünyanın her yerinden konuklarımız olacak" dedi.13 Nisan'a kadar devam edecek karnaval kapsamında Merkez Park ve Atatürk Parkı başta olmak üzere belirlenen noktalara kurulan yüzlerce stantta vatandaşlar 9 gün boyunca ürünlerini satma fırsatı bulacak. Başta kostümlü kortej yürüyüşünün yanı sıra eğlenceli yarışmalar, gösteriler, halk koşusu ve kültür-sanat etkinliklerinin gerçekleştirileceği karnavalda ünlü isimler de konser verecek. Karnavalda önceki yıllarda 1.5 milyonu aşan yerli ve yabancı katılımcı sayısının bu yıl daha da artması bekleniyor.