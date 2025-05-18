13 yaşında 1 günde hatim yaptı

Sümbül Valide Sultan ve Emine Bilen Kız Kur'an Kursu Erzincan İl Müftülüğü ve İhya Vakfı'na bağlı olarak Hafızlık eğitimi veriyor. 30 Öğrenci hafızlık eğitimi alıyor.

HAFIZLIK TACI TAKILDI

Hafızlık eğitimini tamamlayan Hafize Sümeyye Güneş, sabah namazı öncesi 03.00 da başlayarak akşam namazı sonrası 30 cüzün tamamını ezberden okuyarak Hatim etti. Duası İl Müftü Vekili Medet Şahin, İHYA Vakfı Erzincan Şube balkanı Recep Topal, Kurs Öğretmenleri ve Kur'an Kursu talebelerinin katılımı ile duası alınarak hatim yapan Hafize Sümeyye Güneş'e hafızlık tacı takıldı. Hafize Sümeyye Güneş'in babası Mustafa Güneş'in duygularını gizleyemediği görülürken yaptığı kısa teşekkür konuşmasında, "Her babaya nasip olmayacak bu güzel duyguyu kendisine yaşatan kızı Sümeyye Güneş'i alnından öperek tebrik etti. Baba Güneş kızının üzerinde emekleri olan hocalarına teşekkür ederek, Allah bu güzel duyguyu her anne ve babaya yaşatsın" dedi.

Daha sonra Hafızlığını tamamlayan ve Hatmi Şerifi yapan Hafize Sümeyye Güneş katılımcılar tarafından getirilen tekbirler ile İl Müftü vekili Medet Şahin ve babası Mustafa Güneş tarafından hafızlık tacı takıldı. Hafız olmasının verdiği mutluluğu ifade eden Sümbül Valide Sultan ve Emine Bilen Kız Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan Hafize Sümeyye Güneş 2. yılında hafızlığını tamamladığını belirterek, Hafızlığım da Emeği olan başta kurs öğretmenlerim ve tabi ki aileme çok teşekkür ederim dedi. Sümbül Valide Sultan ve Emine Bilen Kız Kur'an Kursunda düzenlenen program Hafize Sümeyye Güneş ve Babası Mustafa Güneş, İl Müftü Vekili Medet Şahin, Kurs idarecisi Ayşe Yıldırım, İHYA Vakfı şube başkanı Recep Topal, Kurs sınıf hocası ve programa katılan davetlilerin tebriklerini kabul ettiler.