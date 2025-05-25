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Giriş Tarihi: 25.5.2025 17:36 Son Güncelleme: 25.5.2025 17:48

13 yaşındaki çocuğun sır ölümü: İple boğulmuş halde bulundu!

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, meydana gelen olayda, 13 yaşındaki çocuk boş arazide ölü bulundu. Talihsiz çocuğun iple boğulduktan sonra hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
13 yaşındaki çocuğun sır ölümü: İple boğulmuş halde bulundu!

Edinilen bilgi ve iddiaya göre; ilçeye bağlı Boyalık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boş arazide bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 13 yaşında olduğu belirlenen E.Ö.'nün iple boğulduktan sonra hayatını kaybettiğini belirledi. E.Ö.'nün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, yapılan işlemlerin ardından Akbıyıklı köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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13 yaşındaki çocuğun sır ölümü: İple boğulmuş halde bulundu!
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