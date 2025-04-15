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Giriş Tarihi: 15.4.2025 20:46

14 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör can aldı: 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti!

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, 14 yaşındaki çocuğun kullandığı saman balyası yüklü traktör karşıdan karşıya geçmek isteyen 79 yaşındaki Akkız Önal’a çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, kaçan sürücü için çalışma başlatıldı.

DHA
14 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör can aldı: 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti!

Olay, Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Salih P.'ye ait olan ve Abdullah E.'nin kullandığı saman balyası yüklü traktör, yolun karşısına geçmek isteyen Akkız Önal'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Önal, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kadının cenazesi otopsi işlemi için adli tıp kurumuna sevk edildi. Jandarma ekipleri kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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14 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör can aldı: 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti!
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