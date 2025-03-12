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Giriş Tarihi: 12.3.2025 22:44

14 yaşındaki Ecenaz Demiral ve Zeynep Subaran sırra kadem bastı: Ekipler çalışma başlattı!

Kars'ta 14 yaşındaki Ecenaz Demiral ve Zeynep Subaran sırra kadem bastı. Endişeli ailelerin ihbarı üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Öte yandan Ecenaz Demiral’ın babası kızının kaybolduğunda üzerinde bulunan kıyafetleri tarif etti.

İHA
14 yaşındaki Ecenaz Demiral ve Zeynep Subaran sırra kadem bastı: Ekipler çalışma başlattı!

Kars'ın Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri 14 yaşındaki Ecenaz Demiral ve Zeynep Subaran'dan saat 12.30'dan itibaren haber alamayan aileleri polise başvurdu. Yapılan başvuru üzerine polis, iki çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

"ENDİŞELİ BABA TARİF ETTİ"

Ecenaz Demiral'ın babası Ali Naci Demiral, "Ecenaz'ın üzerinde siyah eşofman, pembe kazak, mavi kot mont ve sırtında mavi çanta vardı" diyerek, kızını görenlerin durumu polise bildirmelerini istedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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14 yaşındaki Ecenaz Demiral ve Zeynep Subaran sırra kadem bastı: Ekipler çalışma başlattı!
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