14 yaşındaki Ecrin Yapıcı nerede? 3 gündür her yerde aranıyor...

İddiaya göre 14 Aralık Cumartesi günü evinden ayrılan Ecrin Yapıcı'dan bir daha haber alınamadı. Aile, genç kızın başına bir şey gelmesinden endişe ediyor. Kızını aramak için her yolu deneyen anne İlknur Yapıcı, perişan halde olduklarını belirterek kızını gören veya yerini bilenlerin kendilerine ulaşmasını istedi. Yapıcı Ailesi'nin ihbarı üzerine polis ekipleri, Ecrin Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları incelenirken, genç kızın gidebileceği yerler araştırılıyor. Ecrin'in yerini bilen yada konu hakkında bilgi sahibi olanların 0535 654 99 44 telefon numarası ile ailesine veya güvenlik güçlerine haber vermesi isteniyor.