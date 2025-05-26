14 yaşındaki kız çocuğuna alkol satmıştı: O şahıs etil alkol ve sahte içkiyle yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 yaşındaki kız çocuğuna içki sattığı tespit edilen Z.E.'nin Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki işyerine operasyon düzenledi. İşyerinin gizli bölmelerine ve diğer ürünlerin arasına saklanmış halde 20 şişe etil alkol, 4 adet 0,5 litre pet şişede sahte alkollü içki ve 80 adet alkol kiti ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Z.E., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.