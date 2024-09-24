14 yaşındaki öğrencisiyle birlikte olan İspanyol  öğretmene 15 yıl 7 ay hapis

İstanbul'da bulunan özel bir ilköğretim okulunda İspanyolca öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Betül Nisa Ç., isimli öğretmenin 7'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Muhammed A., ile cinsel birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. Skandal ise, Muhammed A.'nın ailesinin dikkati sayesinde gün yüzüne çıktı.

Hakkında iddianame yazılan öğretmen önce tutuklanmış ardından adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Betül Nisa Ç., taraf avukatları ve mağdurun anne ve babası katıldı. Baba Memduh A., bu sürecin çok yıpratıcı olduğunu, çocuklarının okulunu değiştirdiklerini ve taşınmak sorunda kaldıklarını söyledi. Baba, öğretmenin cezalandırılmasını istedi.

MÜTALAA VERİLDİ

Duruşma savcısı esas ilişkin mütalaasın sundu. Mütalaada, mağdur ilke sanık arasında çok sayıda cinsel içerikli konuşmaların olduğunu, sanığın mağdurun 7'nci sınıftayken öğretmenliğini yapmasına rağmen yaşını bilmemesinin hayatın olan akışına aykırı olduğu vurguladı. Sanık ve mağdurun birden fazla kez birliktelik yaşadığı belirtilen mütalaada, öğretmen Betül Nisa Ç'nin cezalandırılması talep edildi.

"CEZA ALMAM GEREKİYORSA CEZALANDIRILMALIYIM"

Mütalaaya karşı sanık, "Yakınlaşmamız oldu ama cinsel ilişki gerçekleşmedi. Bu dolaydan dolayı onlarda ben de etkilendik. Ceza almam gerekiyorsa cezalandırılayım. Pişmanım" diye kendisini savundu. Sanık avukatı ise suçlamaları kabul etmediklerini dosyada delillerin ancak taciz suçunu oluşturabileceğini ileri sürdü. Avukat, "Duygusal boşlukta olduğu ve aldatıldığı dönemde mağdur kalp ve çiçek emojisi gönderince arkadaşlık olmuştur" dedi. Betül Nisa Ç. son sözünde beraatını istedi.

14 YIL 7 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, öğretmene "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıl 4 ay, "Cebir tehdit veya hile kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmettiler. Mahkeme, sanık hakkındaki adli kontrol kararların devam etmesine karar verdi.