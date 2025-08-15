14 yaşındaki Zeynep’in ölümünde ihmal iddiası

Malatya'da 11 Ağustos sabahı rahatsızlanan 14 yaşındaki Zeynep Çelikdemir, ağabeyi Mustafa Çelikdemir ile birlikte Battalgazi Devlet Hastanesine götürüldü. İddiaya göre, acil serviste görevli doktorlar, Zeynep'e tetkik yapılması gerektiğini belirterek anne veya babasının hastaneye gelmesini istedi. Baba Serdar Çelikdemir hastaneye gelerek kızının yanına gitti.

Zeynep Çelikdemir, serum verildikten sonra eve gönderildi. Akşam saatlerinde yeniden rahatsızlanan küçük kız, bu kez Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada kalbi iki kez duran Zeynep, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aile, Zeynep'in ölümünde ihmâl olduğu iddiasıyla şikâyette bulunacaklarını açıkladı.

Zeynep'in akrabası Bayram Çelikdemir, yaşananları anlattı. Çelik demir, "Zeynep sabah rahatsızlandığında ağabeyi Mustafa hastaneye götürdü. Doktorlar tetkik yapılması gerektiğini söylediler ama anne ve babasının gelmesini istediler. Babası gidip kızının yanına gelince serum verip eve gönderdiler. Akşam durumu kötüleşince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdık, ama maalesef kurtaramadık. Neden erken müdahale edilmediğini hâlâ anlayamıyoruz. Bütün gece onu kurtarmak için dua ettik, ama elimizden bir şey gelmedi" dedi. Aile, Zeynep'i defdederken, kızlarının erken müdahalesi yapılmadığı iddiasıyla yetkililere şikâyette bulunacaklarını belirtti.