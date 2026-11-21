Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında yapının yeraltında bulunan tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi.

Çalışmalar kapsamında 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlenirken, yeraltındaki tarihi su altyapısının ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeraltı tünellerine inerek, restorasyon çalışmalarını inceledi. Ersoy, "Yapının korunmasını ve ziyaretçi güvenliğini esas alarak Ayasofya'nın yer altındaki tarihi zenginliğini de görünür hale getireceğiz" dedi.

Bakan Ersoy, Ayasofya'nın korunması için büyük bir hassasiyetle çalıştıklarını belirterek, "Ayasofya-i Kebir Camii'nde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarını başlattık ve büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında eserin yeraltında bulunan tünellerinde ve hipoje, yani yeraltı mezar yapısında da titiz bir süreç yürütüyoruz. 31 Aralık 2024'te Ayasofya Camii'nin yeraltı bölümlerine ait birinci etap etüt çalışmalarına, 2 Aralık 2025'te ise ikinci etap uygulamalarına başladık. Bu kapsamda Vezir Bahçe ve Batı Bahçe bölümlerinde temizlik çalışmaları gerçekleştirdik ve alandan toplamda 3 bin tona yakın dolgu malzemesi çıkardık. Temizlik çalışmalarında önemli bir mesafe katettik; kalan bölümlerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güleç, gazetecilere, yapının kuzeydoğu köşesinde bulunan hipoje (mezar yapısı) ile çevresindeki alanlarda yaklaşık iki yıl önce başlatılan temizlik çalışmalarının etaplar halinde sürdüğünü belirtti.

GELECEĞE TAŞINIYOR

Güleç, bölgede şu ana kadar 6 mekân ve 9 tünelin tespit edildiğini söyledi. Güleç, bazı mekân ve tünellerin Roma dönemine ait olabileceğini, farklı dönemlerde de çeşitli müdahalelerle kullanılmaya devam edildiğini düşündüklerini, bu husustaki araştırmaların sürdüğünü anlattı.