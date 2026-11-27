SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HAZIRLIK EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğüne göre her branş için kontenjan sayısı kadar asıl, asıl sayısının yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği durumunda bilgisayar kurası uygulanacak.

Bakanlık tarafından duyurulan adım adım yerleştirme ve kayıt takvimi ise şöyle işleyecek: