Haberler Yaşam Haberleri 15 ilde eş zamanlı Sibegöz-9 operasyonu: 37 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 29.11.2023 08:29

15 ilde eş zamanlı Sibegöz-9 operasyonu: 37 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-9” operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

15 ilde eş zamanlı Sibegöz-9 operasyonu: 37 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'SİBERGÖZ-9' operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.

Bu şahısların;

- Vatandaşlarla Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden "Araç Sigortası yapmak vaadiyle" irtibat kurdukları,

- Sahte araç satış ilanları ile kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları,

- 49 müştekiden haksız kazanç sağlandığı ve 70.000.000 TL (Yetmiş Milyon TL) banka hesap hareketliliği tespit edilmiştir.

Operasyonda, Tabancalara, Muhtelif miktarda metamfetamin uyuşturucu maddeye ve Çok sayıda dijital materyale el konulmuştur."

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15 ilde eş zamanlı Sibegöz-9 operasyonu: 37 şüpheli yakalandı
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