15 ilde eş zamanlı Sibegöz-9 operasyonu: 37 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'SİBERGÖZ-9' operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.
Bu şahısların;
- Vatandaşlarla Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden "Araç Sigortası yapmak vaadiyle" irtibat kurdukları,
- Sahte araç satış ilanları ile kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları,
- 49 müştekiden haksız kazanç sağlandığı ve 70.000.000 TL (Yetmiş Milyon TL) banka hesap hareketliliği tespit edilmiştir.
Operasyonda, Tabancalara, Muhtelif miktarda metamfetamin uyuşturucu maddeye ve Çok sayıda dijital materyale el konulmuştur."
Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 1️⃣5️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-9" operasyonlarında toplam 3️⃣7️⃣şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 29, 2023
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;… pic.twitter.com/F8Kh0ag1gr