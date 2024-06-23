1.5 metrelik timsahı tasmayla dolaştırdı

İstanbul Kartal'da yaşayan A.K. isimli vatandaşın evinin terasına kurduğu kafesli büyük akvaryumda 1.5 metrelik bir timsah beslediği belirledi. A.K.'nın kıyafet giydirerek tasma taktığı timsahını sokaklarda dolaştırdığı ve o anları videoya çekip şarkılarla klip yaparak sosyal medya hesabında paylaştığı da saptandı."5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan ve uluslararası CITES Sözleşmesi'ne aykırılık gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında adrese operasyon düzenlendi. Aramalarda 1.5 metre boyundaki timsah ve bir adet timsah tahniti ele geçirildi. Timsah, terastaki kafesli büyük akvaryumda bulundu ve ağzı bağlanarak kontrol altına alındı. Timsah daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.