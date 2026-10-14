15 tatil ne zaman başlayacak, sömestir tatili hangi gün bitecek? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi!

Ocak ayının sonuna doğru derslere ve yazılılara ara verecek öğrencileri iki haftalık bir tatil bekliyor. Çocuklarıyla vakit geçirmek, memlekete gitmek ya da kısa bir tatil yapmak isteyen aileler de sömestir için planlarını hazırlamaya başladı.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre 15 tatil, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlıyor. Tatil dönüşü takvimde 5 Şubat Cuma günü olarak yer aldı.
İlk dönemin son ders zili ise 22 Ocak Cuma günü çalacak. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra hafta sonuyla birlikte iki haftalık sömestir molasına çıkacak.
Yarıyıl tatilinin ardından 8 Şubat 2027 Pazartesi günü okullarda yeniden ders başı yapılacak. İkinci dönemde öğrencileri bir ara tatil daha bekliyor. MEB takvimine göre mart ayında derslere bir hafta ara verilecek. Eğitim öğretim yılı ise haziran ayının son haftasında karne aldıktan sonra bitecek.
Okullar 25 Haziran 2027 Cuma günü kapanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, ikinci dönemin tamamlanmasıyla birlikte karnelerini alarak yaklaşık üç aylık yaz tatiline çıkacak.
Eylül ayında başlayan eğitim yılının son ders zili haziranın son haftasında çalacak.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan çalışma takviminde karne günü, yarıyıl tatili ve ikinci dönemin başlangıç tarihleri şöyle sıralandı: