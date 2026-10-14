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Giriş Tarihi: 14.10.2026 15:12 Son Güncelleme: 14.10.2026 15:15

15 tatil ne zaman başlayacak, sömestir tatili hangi gün bitecek? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi!

Okullarda ilk dönemin tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci karne sevinci yaşamak için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde 15 tatil tarihleri ve ikinci dönemin başlayacağı gün de belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak, sömestir tatili hangi gün bitecek? İşte, yarıyıl tatiline ilişkin ayrıntılar...

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15 tatil ne zaman başlayacak, sömestir tatili hangi gün bitecek? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi!
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Ocak ayının sonuna doğru derslere ve yazılılara ara verecek öğrencileri iki haftalık bir tatil bekliyor. Çocuklarıyla vakit geçirmek, memlekete gitmek ya da kısa bir tatil yapmak isteyen aileler de sömestir için planlarını hazırlamaya başladı.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ GÜN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre 15 tatil, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlıyor. Tatil dönüşü takvimde 5 Şubat Cuma günü olarak yer aldı.

İlk dönemin son ders zili ise 22 Ocak Cuma günü çalacak. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra hafta sonuyla birlikte iki haftalık sömestir molasına çıkacak.

15 TATİL SONRASI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yarıyıl tatilinin ardından 8 Şubat 2027 Pazartesi günü okullarda yeniden ders başı yapılacak. İkinci dönemde öğrencileri bir ara tatil daha bekliyor. MEB takvimine göre mart ayında derslere bir hafta ara verilecek. Eğitim öğretim yılı ise haziran ayının son haftasında karne aldıktan sonra bitecek.

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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 25 Haziran 2027 Cuma günü kapanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, ikinci dönemin tamamlanmasıyla birlikte karnelerini alarak yaklaşık üç aylık yaz tatiline çıkacak.

Eylül ayında başlayan eğitim yılının son ders zili haziranın son haftasında çalacak.

2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan çalışma takviminde karne günü, yarıyıl tatili ve ikinci dönemin başlangıç tarihleri şöyle sıralandı:

  • Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026
  • Karne günü: 22 Ocak 2027 Cuma
  • 15 tatil başlangıcı: 25 Ocak 2027 Pazartesi
  • 15 tatil bitişi: 5 Şubat 2027 Cuma
  • İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
  • İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027
  • Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma

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15 tatil ne zaman başlayacak, sömestir tatili hangi gün bitecek? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi!
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