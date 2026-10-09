Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? MEB Öğretmenler Günü etkinliklerini duyurdu!

MEB ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN HANGİ ETKİNLİKLERİ DUYURDU?

Bu yılki programlarda öğretmenlerin meslek hayatına, öğrencileriyle kurduğu bağa ve eğitime bıraktığı izlere farklı çalışmalarla yer verilecek. Okullarda ve il-ilçe düzeyinde anı, öykü, şiir, kompozisyon, resim, fotoğraf, kısa film ve beste yarışmaları düzenlenebilecek. Dereceye giren eserler ise Öğretmenler Günü etkinliklerinde sergilenecek ve ödüllendirilecek.

Programlara yalnızca öğretmenler değil, öğrenciler, veliler, mezunlar ve vatandaşlar da katılabilecek. Böylece 24 Kasım kutlamalarının daha geniş bir katılımla bir araya gelmesi amaçlanıyor.