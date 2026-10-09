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Giriş Tarihi: 09.10.2026 14:58 Son Güncelleme: 09.10.2026 14:59

Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? MEB Öğretmenler Günü etkinliklerini duyurdu!

Bir öğrencinin hayatına yön veren, sınıfta yalnızca ders değil iz bırakan öğretmenler için yılın en anlamlı günlerinden biri yaklaşıyor. MEB’in yayımladığı genelgeyle birlikte bu yıl okullarda yapılacak kutlamalar, anma programlarına dair ayrıntılar da belli oldu. Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte, hazırlanan etkinlik programı...

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Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? MEB Öğretmenler Günü etkinliklerini duyurdu!
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Öğretmenler Günü, yıllarını eğitime veren öğretmenlerin emeğinin hatırlandığı, öğrencilerle eğitimcileri aynı duyguda buluşturan özel günlerden biri. Bu yıl da okullarda törenlerden sanatsal çalışmalara, anma programlarından mesleğe yeni adım atan öğretmenlerin yemin törenlerine kadar farklı etkinlikler düzenlenecek.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN KUTLANACAK?

2026 yılında Öğretmenler Günü 24 Kasım Salı günü kutlanacak. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenler için hazırlanan kutlamalar, yalnızca okul törenleriyle sınırlı kalmıyor. MEB'in yayımladığı genelgeyle birlikte sınıflardan kültür-sanat salonlarına, anma programlarından yemin törenlerine kadar geniş bir etkinlik takvimi oluşturuldu.

MEB ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN HANGİ ETKİNLİKLERİ DUYURDU?

Bu yılki programlarda öğretmenlerin meslek hayatına, öğrencileriyle kurduğu bağa ve eğitime bıraktığı izlere farklı çalışmalarla yer verilecek. Okullarda ve il-ilçe düzeyinde anı, öykü, şiir, kompozisyon, resim, fotoğraf, kısa film ve beste yarışmaları düzenlenebilecek. Dereceye giren eserler ise Öğretmenler Günü etkinliklerinde sergilenecek ve ödüllendirilecek.

Programlara yalnızca öğretmenler değil, öğrenciler, veliler, mezunlar ve vatandaşlar da katılabilecek. Böylece 24 Kasım kutlamalarının daha geniş bir katılımla bir araya gelmesi amaçlanıyor.

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ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN YEMİN TÖRENİ YAPILACAK

Mesleğe yeni adım atan öğretmenler için 24 Kasım'ın ayrı bir anlamı olacak. Adaylık sürecini 24 Kasım 2026 itibarıyla tamamlamış öğretmenlerin yemin etmeleri sağlanacak. Böylece Öğretmenler Günü, bazı eğitimciler için aynı zamanda meslek hayatlarında yeni bir dönemin başlangıcına sahne olacak.

MEB ÖĞRETMENLER GÜNÜ GENELGE DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMALARINA KİMLER KATILACAK?

Kutlama programlarının öğrenci ve öğretmenlerle sınırlı tutulmaması istendi. Genelgeye göre etkinliklere şehit öğretmen yakınları, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler, veliler ve vatandaşlar da davet edildi.

İl ve ilçelerde hazırlanacak programlarda öğretmenlerin bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmalarına da yer veriliyor.

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