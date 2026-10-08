Haberler Yaşam Haberleri Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB ara tatil takvimi belli oldu!
Giriş Tarihi: 8.10.2026 11:47

Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB ara tatil takvimi belli oldu!

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk dönemin ara tatili için geri sayım başladı. Öğrenciler ve veliler, derslere verilecek kısa molanın hangi gün başlayacağını ve tatilin ne kadar süreceğini MEB takvimi üzerinden takip ediyor. Peki, kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte, MEB takvimine ilişkin detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB ara tatil takvimi belli oldu!
  • ABONE OL

Okulların açılmasının ardından ders temposuna yeniden alışan öğrenciler için dönem içindeki ilk kısa mola yaklaşıyor. Kasım ara tatili, öğrencilerin dinlenmesine fırsat verirken aileler için de kısa bir mola dönemi olacak. MEB tarafından açıklanan çalışma takviminde ara tatilin başlangıç ve bitiş günleri de yer aldı.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eylül ayında ders başı yapan öğrencilerin ilk uzun molası kasım ayında olacak. MEB'in 2026-2027 çalışma takviminde birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasına yerleştirildi.

Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü son ders zilinin ardından okullarına kısa süreliğine veda edecek. Dersler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Takvimde ara tatil hafta içi 5 gün olarak görünüyor. Ancak tatilin önündeki ve sonundaki hafta sonları da hesaba katıldığında öğrencilerin okuldan uzak kalacağı süre 9 güne bağlanacak.

Bu nedenle şehir dışına çıkmayı ya da birkaç günlük aile programı yapmayı düşünenler için tatil fiilen 14 Kasım Cumartesi günü başlayıp 22 Kasım Pazar günü sona erecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

SÖMESTR TATİLİ İÇİN TARİH DE BELLİ OLDU!

Kasım molasının ardından öğrencileri yaklaşık iki aylık ders dönemi bekleyecek. Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak ve karnelerin alınmasıyla sömestir tatiline girilecek.

Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027 arasında yapılacak. İkinci dönemin ilk ders zili ise 8 Şubat Pazartesi günü çalacak.

MEB ARA TATİL TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ!

İKİNCİ ARA TATİL MART AYINDA

Eğitim yılının ikinci kısa molası bahar dönemine denk geliyor. Öğrenciler 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında ikinci ara tatillerini yapacak. Hafta sonlarıyla birleşen bu dönem de öğrencilere ders temposuna ara verebilecekleri daha uzun bir dinlenme aralığı sağlayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları devam ediyor! VGM burs başvuruları ne zaman son, şartları ne?

MEB 2026-2027 TATİL TAKVİMİ

Öğrencilerin yıl boyunca takip edeceği önemli tarihler şöyle:

  • Kasım ara tatili: 16-20 Kasım 2026
  • Birinci dönemin son günü: 22 Ocak 2027
  • Sömestir tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
  • İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027
  • İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
  • Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB ara tatil takvimi belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA