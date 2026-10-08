Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB ara tatil takvimi belli oldu!

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Takvimde ara tatil hafta içi 5 gün olarak görünüyor. Ancak tatilin önündeki ve sonundaki hafta sonları da hesaba katıldığında öğrencilerin okuldan uzak kalacağı süre 9 güne bağlanacak.

Bu nedenle şehir dışına çıkmayı ya da birkaç günlük aile programı yapmayı düşünenler için tatil fiilen 14 Kasım Cumartesi günü başlayıp 22 Kasım Pazar günü sona erecek.