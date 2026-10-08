Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB ara tatil takvimi belli oldu!

Okulların açılmasının ardından ders temposuna yeniden alışan öğrenciler için dönem içindeki ilk kısa mola yaklaşıyor. Kasım ara tatili, öğrencilerin dinlenmesine fırsat verirken aileler için de kısa bir mola dönemi olacak. MEB tarafından açıklanan çalışma takviminde ara tatilin başlangıç ve bitiş günleri de yer aldı.
Eylül ayında ders başı yapan öğrencilerin ilk uzun molası kasım ayında olacak. MEB'in 2026-2027 çalışma takviminde birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasına yerleştirildi.
Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü son ders zilinin ardından okullarına kısa süreliğine veda edecek. Dersler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak.
Takvimde ara tatil hafta içi 5 gün olarak görünüyor. Ancak tatilin önündeki ve sonundaki hafta sonları da hesaba katıldığında öğrencilerin okuldan uzak kalacağı süre 9 güne bağlanacak.
Bu nedenle şehir dışına çıkmayı ya da birkaç günlük aile programı yapmayı düşünenler için tatil fiilen 14 Kasım Cumartesi günü başlayıp 22 Kasım Pazar günü sona erecek.
Kasım molasının ardından öğrencileri yaklaşık iki aylık ders dönemi bekleyecek. Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak ve karnelerin alınmasıyla sömestir tatiline girilecek.
Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027 arasında yapılacak. İkinci dönemin ilk ders zili ise 8 Şubat Pazartesi günü çalacak.
Öğrencilerin yıl boyunca takip edeceği önemli tarihler şöyle: