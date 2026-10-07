VGM burs başvuru ekranı 2026 | VGM burs başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?

Yeni eğitim döneminde burs desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler için başvuru takvimi işlemeye başladı. Başvurusunu tamamlayan öğrenciler için süreç, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemenin ardından sonuçların ilan edilmesiyle devam edecek.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim yılı ortaöğrenim eğitim yardımı için başvuru ekranı açıldı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin işlemleri VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda tamamlanıyor. Formda verilen bilgilerin doğru ve güncel olması gerekiyor.
Öğrenciler için açılan başvuru penceresi 6 Ekim saat 10.00'da başladı. İşlemler 20 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek. Böylece ailelerin formu doldurup bilgileri kontrol etmek için yaklaşık iki haftalık süresi bulunuyor.
Başvuru dönemi kapandıktan sonra Vakıflar Bölge Müdürlükleri değerlendirme aşamasına geçecek. Sonuçların açıklanacağı tarih ise ayrıca VGM tarafından duyurulacak.
Ortaöğrenim eğitim yardımından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler yararlanabiliyor. Başvurular açık kontenjanlar doğrultusunda ve Vakıflar Yönetmeliği kapsamında değerlendiriliyor.
Değerlendirmede yalnızca öğrencinin okul bilgisi değil; anne ve babanın durumu, ailenin gelir seviyesi, ikamet koşulları, okuyan kardeş sayısı ve öğrencinin başarı durumu gibi sosyal ve ekonomik göstergeler de hesaba katılıyor.
VGM'nin açıkladığı koşullara göre şu gruplar ortaöğrenim eğitim yardımından yararlanamıyor:
2026-2027 eğitim yılında ortaöğrenim öğrencilerine verilecek eğitim yardımı aylık 1.750 TL olarak belirlendi. VGM'nin güncel burs sayfasında yükseköğrenim bursu için aylık 4.000 TL tutarı da yer alıyor ancak üniversite öğrencilerinin başvuru tarihleri henüz açıklanmış değil.
Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, bağlı oldukları Vakıflar Bölge Müdürlüğü aracılığıyla öğrenci adına açılmış banka hesabına aktarılıyor. Kurumun güncel bilgilendirmesine göre ödemeler burs aylarında ayın 10'una kadar yatırılıyor.