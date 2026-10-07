VGM burs başvuru ekranı 2026 | VGM burs başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Öğrenciler için açılan başvuru penceresi 6 Ekim saat 10.00'da başladı. İşlemler 20 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek. Böylece ailelerin formu doldurup bilgileri kontrol etmek için yaklaşık iki haftalık süresi bulunuyor.

Başvuru dönemi kapandıktan sonra Vakıflar Bölge Müdürlükleri değerlendirme aşamasına geçecek. Sonuçların açıklanacağı tarih ise ayrıca VGM tarafından duyurulacak.