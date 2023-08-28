Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan maganda dehşeti
Giriş Tarihi: 28.8.2023 16:53 Son Güncelleme: 28.8.2023 16:55

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan maganda dehşeti

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis ekiplerine küfürler savuran ve elindeki silah ile peş peşe havaya ateş eden maganda, çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

DHA
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndan maganda dehşeti

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yanında bulunan kişiler ile birlikte havaya ateş ederek polislere küfür eden maganda, cep telefonu ile çektiği görüntüleri daha sonra sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaştığı videolar sosyal medyada tepki toplarken, magandanın daha öncede aynı yere havaya ateş ederek küfürler savurduğu görüntüleri sosyal medya da paylaştığı öğrenildi. Başka bir paylaştığı görüntüde adının 'Salvator Salih' olduğunu söyleyen maganda, yanında bulunan kişiler ile eline aldığı bıçak ile herkesi keseceğini söyleyerek o görüntüleri de paylaştı.

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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan maganda dehşeti
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