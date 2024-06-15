15 Temmuz Köprüsü’nde şüpheli araç alarmı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dün akşam saat 22.45 sıralarında gelen ve üzerinde SMA yazan bir otomobil, yolun ortasında yan şekilde park etti. Şüpheli araç nedeniyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik çift yönlü olarak durdurulurken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Elinde bomba süsü verilmiş kırmızı kablolu bir pim olduğu dikkat çeken araç sürücüsü, polisle yaptığı müzakerede SMA hastalarına devletin yardımda bulunmasını istedi. Şahıs, polislerin 1 saat süren çabaları sonucu ikna edilerek teslim oldu. Eylemde kullanılan otomobilin çekilmesinin ardından köprü trafiğe açıldı. Olaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, R.C.Ç. adındaki şüphelinin 1.5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü bilgisini verdi.