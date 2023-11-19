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Giriş Tarihi: 19.11.2023 06:59 Son Güncelleme: 19.11.2023 06:59

15 Temmuz şehidinin babası Yahya Kemal Yiğit: CHP’de kaporta değişti ama motor aynı kaldı

Şehit Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel’in kurultayda Selehattin Demirtaş’a selam göndermesine, “Selam bu toprak uğruna can verenlere gönderilir, ihanet edenlere değil” dedi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
15 Temmuz şehidinin babası Yahya Kemal Yiğit: CHP’de kaporta değişti ama motor aynı kaldı

15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'in, konuşmasında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam göndermesine tepki gösterdi.

Bir şehit babası olarak üzülse de bu duruma şaşırmadığını söyleyen Yiğit, "Hem Kılıçdaroğlu, hem de Özgür Özel konuşmalarında Selahattin Demirtaş'a ve Osman Kavala'ya selam gönderdiler. Geçmişte de terörist cenazelerine katılan milletvekillerine sessiz kalarak adeta sahip çıkan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışıp darbe girişimini televizyon karşısında kahvesini içerek izleyen bir lider olarak tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı. Özgür Özel de "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala, hepimiz için cezaevinde yatıyorlar" dedi. Bu cümle bile aslında CHP'de hiçbir şeyin değişmediğinin en net göstergesi.

Kılıçdaroğlu dönemi sona erse de yerine gelen özgür Özel, onu aratmayacağını kurultayda gösterdi. Selahattin Demirtaş'a selam göndermek Atatürk'ün partisine yakışmadı. Kısacası CHP'de kaporta değişse de motor değişmedi. Selam bu toprak uğruna can verenlere gönderilir, ihanet edenlere değil. Bir şehit babası olarak soruyorum. Özgür Özel, yoksa şehit ailelerine selam göndermeye nefesin mi yetmedi. Bu insanların bu ülkeye ne faydası var. Onu da geçtim bu ülke için hayatının baharında canından vazgeçmiş şehitlerimizin sizin gözünüzde hiç mi kıymeti yok" dedi.

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15 Temmuz şehidinin babası Yahya Kemal Yiğit: CHP’de kaporta değişti ama motor aynı kaldı
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