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Giriş Tarihi: 19.6.2024 13:27

15 yaşındaki Aliya Nur Gezer'in acı sonu: Yolun karşısına geçtiği sırada...

Manisa'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Aliya Nur Gezer (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
15 yaşındaki Aliya Nur Gezer’in acı sonu: Yolun karşısına geçtiği sırada...

Kaza, saat 09.00 sıralarında, İzmir-Ankara kara yolu Kula Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Hikmet A.'nın (88) kullandığı 35 AC 3461 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aliya Nur Gezer'e çarptı. Gezer, çarpmanın etkisiyle 50 metre savrulup, asfalta düştü. Yaralanan çocuğa, ilk müdahaleyi çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ekibi yaptı. Ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gezer, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Hikmet A.'yı gözaltına aldı.

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15 yaşındaki Aliya Nur Gezer'in acı sonu: Yolun karşısına geçtiği sırada...
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