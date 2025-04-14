1,5 yaşındaki bebek 5. kattan düştü… Çamaşır telleri hayatını kurtardı

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yakınlarına misafirliğe giden 1,5 yaşındaki bebek, annesi tarafından yatak odasında uyutuldu. Anne ve babanın salonda sohbet ettiği sırada uyanan minik, balkona giderek sandalyenin üzerine tırmandı. Sitenin bahçesinde oyun oynayan çocuklara bakarken dengesini kaybeden bebek, 5. kattan beton zemine düştü. Olayı fark eden bahçedeki çocuklar, apartman zillerine basarak durumu aileye haber verdi. Bebeklerinin yatak odasında uyuduğunu sanan anne ve baba, haberle büyük şok yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan bebek, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda müşahede altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doktorlar, bebeğin düşerken alt katlardaki çamaşır tellerine takılmasının hayatını kurtardığını belirtti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Akpınar Sitesi sakinleri büyük üzüntü ve şaşkınlık yaşadı.