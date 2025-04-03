15 yaşındaki çocuk araçla çarptığı 7 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Karasungur Köyü'nde bayramın son günü 15 yaşındaki M.S.B.'nin kullandığı araç 7 yaşındaki E.A.'ya çarptı. Ağır yaralanan küçük çocuk yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çınar Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahaleden sonra E.A., ambulansla Diyarbakır'a sevk edildi. Diyarbakır'da tedavi altına alınan E.A., yaşam mücadelesini kaybetti. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden sonra yakınları tarafından cansız bedeni alınan talihsiz çocuk E.A., gözyaşları arasında toprağa verildi. Araz sürücüsü E.A. ise, jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Çocuk sürücü E.A.'nın jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.